В соответствии с новой программой президента "Здоровая Украина", каждый украинец имеет право на бесплатный медосмотр

07:01 28 июня Киев, Украина

Согласно новой общенациональной программе Владимира Зеленского "Здоровая Украина", которая была обнародована в начале прошлой недели, каждый украинец имеет право на бесплатное медобследование один раз в два года.



Об этом сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта Елена Говорова.

"Еще одна важная деталь нашей программы - это медицинские обследования каждые два года, которые может любой житель Украины пройти бесплатно в медицинских учреждениях. Это тоже очень важно, потому что здоровье - это не лечение болезней, а профилактика здоровья. Это очень важный аспект", - подчеркнула она.

Говорова уточнила, что данные обследования будут проходить в форме первичного медицинского осмотра.



"Он, естественно, бесплатный, от государства. Государство очень много делает для того, чтобы наши граждане действительно занимались профилактикой здоровья. Когда мы регулярно проходим медицинские обследования, мы можем предотвратить на ранних стадиях определенные заболевания. А профилактика - это всегда проще, чем лечение", - пояснила она.



Такие обследования не будут обязательными, украинцы будут их проходить по желанию, добровольно.



"Наша задача - донести украинцам культуру: культуру обследования, культуру здоровья, культуру физической активности. Из этого и состоит здоровый образ жизни. Из этого и состоит программа "Здоровая Украина", - заключила она.