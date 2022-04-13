В соцсети Instagram появилась официальная англоязычная страница Украины

20:54 14 июля Киев, Украина

Для продвижения позитивного имиджа нашей страны среди иностранной аудитории в соцсети Instagram создана англоязычная страница Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Новая англоязычная страница олицетворяет современную Украину, динамическую и инновационную, которая превосходит ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита», - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram - часть стратегической работы МИДа по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом.



Сейчас МИД и УИ развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире - сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.



Как сообщалось, в этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины.