В соцсети Instagram появилась официальная англоязычная страница Украины

Для продвижения позитивного имиджа нашей страны среди иностранной аудитории в соцсети Instagram создана англоязычная страница Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram - часть стратегической работы МИДа по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом.
Сейчас МИД и УИ развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире - сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.
Как сообщалось, в этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины.
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