В СНБО предупредили об ответственности за незаконный выезд с Украины мужчин 18-60 лет

06:29 08 апреля Киев, Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что все мужчины, выехавшие из Украины без соответствующего разрешения будут отчитываться при возвращении на родину.

Об этом Данилов заявил в эфире украинского телемарафона.



«Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно», – подчеркнул секретарь СНБО.



По его словам, все люди, покидавшие Украину после 22 февраля, зафиксированы. На обратной дороге они должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.



Также Данилов подчеркнул, что каждый, кто уехал в командировку, должен иметь отдельный документ от пограничников.



Министерство инфраструктуры Украины уже расширяет список тех мужчин призывного возраста, которые могут выехать за пределы страны.