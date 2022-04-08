В СНБО предупредили об ответственности за незаконный выезд с Украины мужчин 18-60 лет

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что все мужчины, выехавшие из Украины без соответствующего разрешения будут отчитываться при возвращении на родину.
Об этом Данилов заявил в эфире украинского телемарафона.
«Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно», – подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, все люди, покидавшие Украину после 22 февраля, зафиксированы. На обратной дороге они должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.
Также Данилов подчеркнул, что каждый, кто уехал в командировку, должен иметь отдельный документ от пограничников.
Министерство инфраструктуры Украины уже расширяет список тех мужчин призывного возраста, которые могут выехать за пределы страны.
«Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно», – подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, все люди, покидавшие Украину после 22 февраля, зафиксированы. На обратной дороге они должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.
Также Данилов подчеркнул, что каждый, кто уехал в командировку, должен иметь отдельный документ от пограничников.
Министерство инфраструктуры Украины уже расширяет список тех мужчин призывного возраста, которые могут выехать за пределы страны.
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