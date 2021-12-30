В Слуге народа подготовили законопроект об огнестрельном оружии

11:54 30 Декабрь Киев, Украина

Парламентарии от фракции «слуг народа» подготовили проект закона, регулирующий гражданское обращение огнестрельного оружия в Украине.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».



Законопроект №5708 сейчас прошел профильный комитет и ожидает рассмотрения парламентом.



Согласно документу, обычные граждане полностью лишаются права приобрести пистолет. Такая возможность будет иметь только действующие спортсмены со званием «мастер спорта» в профильных дисциплинах. Стоит отметить, что в предыдущих вариантах закона, которые были «провалены» на пистолет, смогли бы купить все желающие старше 28 лет при условии наличия пятилетнего обращения с охотничьим или травматическим оружием.



Новый документ также предусматривает, что украинцы с 18 лет получат право иметь охотничьи ружья (длинноствольное гладкоствольное оружие), а из 25 – винтовки и карабины (длинноствольное нарезное и комбинированное оружие).



Право на травматические пистолеты будут иметь судьи, прокуроры, адвокаты, полицейские, работники природоохранных инспекций и журналисты. Автоматы для граждан будут оставаться под запретом. Также под запретом будет оставаться и ношение оружия вне тир и стрельб, кроме травматического и наградного.



Желающие получить лицензию обяжут пройти медкомиссию и тренинги, также они не должны иметь непогашенных судимостей. Впервые разрешение выдается на три года, а затем срок его действия будет продолжаться каждые пять лет.



Также следует отметить, что законодательная инициатива получила поддержку Министерства внутренних дел. Там говорят, что принятие такого закона станет только первым этапом. А после анализа его результатов в МВД будут готовы начать диалог и о легализации пистолетов.