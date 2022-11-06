В случае полной остановки электроснабжения Киева возможна эвакуация - NYT

В Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Для этого из города нужно будет вывезти 3 млн человек. Об этом сообщает The New York Times.
Столичные власти предупреждены о том, что будет уведомление не менее чем за 12 часов о критической ситуации в электросети, то есть о том, что сеть - на грани остановки.
Как пишет издание, ссылаясь на слова главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, если дело действительно дойдет до этого, то в городе будет объявлена эвакуацию.
Но пока Ткачук подчеркнул, что на данном этапе ситуация контролируемая и нет никаких причин для массовой эвакуации.
Напомним, власти Киева не исключают, что столица в результате ударов оккупантов может остаться без воды, света и связи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии