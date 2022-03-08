В Словакию из Украины самостоятельно добрался 11-летний житель Запорожья

13:56 07 Март Киев, Украина





Об этом сообщили в



Словацкие чиновники, рассказывая историю юного украинца, назвали его героем. Мальчик добрался до страны с паспортом, вложенным в пакет на его руке. В путешествие с железнодорожного вокзала Запорожья к границе со Словакией он должен был отправиться сам, ведь его мать должна была остаться в городе со своей 84-летней мамой, которая не может передвигаться своими силами. 11-летний украинец самостоятельно добрался до Словакии, потому что мама должна была остаться дома с лежачей бабушкой.Об этом сообщили в МВД Словакии.Словацкие чиновники, рассказывая историю юного украинца, назвали его героем. Мальчик добрался до страны с паспортом, вложенным в пакет на его руке. В путешествие с железнодорожного вокзала Запорожья к границе со Словакией он должен был отправиться сам, ведь его мать должна была остаться в городе со своей 84-летней мамой, которая не может передвигаться своими силами.

"Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решительностью, достойной настоящего героя", - отметили в словацком МВД.

Благодаря номеру, оставившему мама мальчика на руке, он смог связаться с близкими.

"Я Писецкая Юлия Владимировна. Я гражданка Украины из Запорожья. Я многодетная мама и вдова. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем словацким пограничникам, всем волонтерам Словакии, которые приютили моего ребенка, помогли пересечь ему границу. Я очень благодарна, что вы помогли спасти моего ребенка, потому что рядом с моим город есть атомная станция, которую российские оккупанты обстреливают”, – сказала женщина в видеообращении, опубликованном словацкими чиновниками.

В настоящее время спасенный украинец находится в безопасности в Братиславе.