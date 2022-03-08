В Словакию из Украины самостоятельно добрался 11-летний житель Запорожья

11-летний украинец самостоятельно добрался до Словакии, потому что мама должна была остаться дома с лежачей бабушкой.
Об этом сообщили в МВД Словакии.
Словацкие чиновники, рассказывая историю юного украинца, назвали его героем. Мальчик добрался до страны с паспортом, вложенным в пакет на его руке. В путешествие с железнодорожного вокзала Запорожья к границе со Словакией он должен был отправиться сам, ведь его мать должна была остаться в городе со своей 84-летней мамой, которая не может передвигаться своими силами.
Об этом сообщили в МВД Словакии.
Словацкие чиновники, рассказывая историю юного украинца, назвали его героем. Мальчик добрался до страны с паспортом, вложенным в пакет на его руке. В путешествие с железнодорожного вокзала Запорожья к границе со Словакией он должен был отправиться сам, ведь его мать должна была остаться в городе со своей 84-летней мамой, которая не может передвигаться своими силами.
Благодаря номеру, оставившему мама мальчика на руке, он смог связаться с близкими.
В настоящее время спасенный украинец находится в безопасности в Братиславе.
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