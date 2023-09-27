В Словакии получили временное убежище почти 400 тысяч украинцев - Лубинец

16:53 27 сентября Киев, Украина

В Словакии на сегодняшний день получили временное убежище почти 400 тысяч украинских беженцев, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец по результатам встречи с общественным защитником прав Словакии Робертом Доброводским.

"Поблагодарил за поддержку Украины и за временный приют в Словакии почти для 400 000 украинских беженцев. Также сообщил, что слежу за деятельностью украинской власти по обеспечению прав всех национальных меньшинств, в том числе словаков, проживающих в Украине, чтобы они имели возможность пользоваться всеми правами и свободами", - говорится в сообщении омбудсмена Украины.

Стороны договорились об информационном обмене и дальнейшем сотрудничестве. Лубинец пригласил общественного защитника прав Словакии принять участие в онлайн-конференции омбудсменов в рамках Второго парламентского саммита Крымской платформы.



Также Лубинец проинформировал, что на встрече с председателем Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Петрой Ротер рассказал о положении национальных сообществ на оккупированных территориях и презентовал "Исследование по положению национальных сообществ и коренных народов на ТОТ Украины", проведенное совместно с Украиной.