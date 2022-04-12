В Скадовске создан первый в Украине кайтодром

20:24 13 июля Киев, Украина





Об этом рассказал кайтист, руководитель аэрокосмического кружка Скадовского центра детского и юношеского творчества, председатель оргкомитета Международного фестиваля воздушных змеев «Цветное небо - 2021» Владимир Емельянов. В курортном причерноморском Скадовске на Херсонщине была создана специальная локация для проведения кайт-фестивалей и праздника запуска воздушных змеев «Цветное небо - 2021».Об этом рассказал кайтист, руководитель аэрокосмического кружка Скадовского центра детского и юношеского творчества, председатель оргкомитета Международного фестиваля воздушных змеев «Цветное небо - 2021» Владимир Емельянов.

«Кайтодром - мы придумали это слово сами, оно родилось в нашем аэрокосмическом кружке. Это такая локация, площадка, специально приспособленная к запуску воздушных змеев. Мы взяли наш пляж, это лучше всего, потому что обычно запускают змеев именно на побережье моря, океана, реки, хотя это может быть и такая локация, как стадион, аэродром. Мы уже этот кайтодром сделали, устроив необходимые приспособления для запуска воздушных змеев», - рассказал Емельянов.

По его словам, существует стереотип, что воздушные змеи - это небольшая конструкция, которую держит за веревку ребенок. На самом деле, огромные профессиональные кайты имеют особенности запуска - там используется очень прочный канат и чтобы его удержать нужны иногда усилия не одного человека.

«Чтобы такого змея держать в воздухе, надо его заякорить - поставить на якорь. Конечно, это не тот якорь, что в лодках. Обычно используются деревья, заборы, автотранспорт. Вот, например, в Китае разбрасывают мешки с песком, чтобы к ним привязывать. Мы приварили крючки из арматуры к парапету на пляже, на дорожки на плитах установили монтажные петли - там также можно заякориться», - добавил кейтист.

Он отметил, что местная власть поддержала идею создания кайтодрома, помогли реализовать проект волонтеры.



Сейчас кайтодром уже является действующим, его используют моделисты. Также уже подали заявку в Национальный реестр рекордов. Претендуем, по меньшей мере, на рекорд Украины, поскольку кайтодромов в стране нет, и их нет в мире, заверил Емельянов.



Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова прокомментировала агентству, что в настоящее время идет подготовка к официальной регистрации рекорда Европы.



Кайтист отметил, что в 2018 году в Скадовске во время фестиваля воздушных змеев уже устанавливали рекорд Украины на самый большой змейковый поезд - его длина была больше полкилометра.



XX Международный



Сейчас кайтодром уже является действующим, его используют моделисты. Также уже подали заявку в Национальный реестр рекордов. Претендуем, по меньшей мере, на рекорд Украины, поскольку кайтодромов в стране нет, и их нет в мире, заверил Емельянов.Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова прокомментировала агентству, что в настоящее время идет подготовка к официальной регистрации рекорда Европы.Кайтист отметил, что в 2018 году в Скадовске во время фестиваля воздушных змеев уже устанавливали рекорд Украины на самый большой змейковый поезд - его длина была больше полкилометра.XX Международный фестиваль воздушных змеев «Цветное небо - 2021» состоится в этом году в Скадовске с 16 по 23 августа.

В курортном Скадовске строят кайтодром - специальную локацию для проведения кайт-фестивалей - праздника запуска воздушных змеев. Так хотят привлечь сюда еще больше туристов.

Опираясь на собственный опыт участия в таких фестивалях и в Украине, и за рубежом, председатель оргкомитета «Цветного неба - 2021» отметил, что в курортном причерноморском Скадовске - идеальные условия для проведения подобного мероприятия.



В этом году на фестиваль прибудут моделисты из разных регионов Украины, в частности из Киева, Кривого Рога, Днипра. «В целом это около 10 команд - пятьдесят участников», - рассказал он.



Что касается кайтодрома, то эта локация останется и после окончания фестиваля, им будут пользоваться круглогодично. Как рассказал Емельянов, он лично в выходные с семьей постоянно выходит на пляж и запускает змеев. Прохожим очень нравится это зрелище, а руководитель аэрокосмического кружка считает такую демонстрацию важной, ведь это пример здорового образа жизни.



Он также рассказал, что в скадовском фестивале элемент соревнования сведен к минимуму.

«Я против того, чтобы были соревнования по воздушным змеям, но они есть в мире - есть воздушный бой, есть - на высоту полета и другие. Фестивали, на которые я езжу, в Китае, в Индии - там элементов соревнования нет», - рассказал Емельянов, добавив, что на скадовском фестивале победители - все участники и все получат дипломы и награды.

Емельянов также отметил, что змеев дети делают самостоятельно и они выходят небольшие. А искусство кайт-флаинга требует, чтобы глаза за что-то цеплялись, а глаза, по его словам, будут цепляться за что-то большое, что сделать самостоятельно трудно. Поэтому наряду с самодельными воздушными змеями скадовчане-моделисты пытаются приобрести профессиональные, дорогие гигантские кайты. Таких воздушных змеев изготавливают за рубежом, однако научились их делать и украинские моделисты, в частности, с Николаевщины.