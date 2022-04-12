В Скадовске создан первый в Украине кайтодром

В курортном причерноморском Скадовске на Херсонщине была создана специальная локация для проведения кайт-фестивалей и праздника запуска воздушных змеев «Цветное небо - 2021».
Об этом рассказал кайтист, руководитель аэрокосмического кружка Скадовского центра детского и юношеского творчества, председатель оргкомитета Международного фестиваля воздушных змеев «Цветное небо - 2021» Владимир Емельянов.
Об этом рассказал кайтист, руководитель аэрокосмического кружка Скадовского центра детского и юношеского творчества, председатель оргкомитета Международного фестиваля воздушных змеев «Цветное небо - 2021» Владимир Емельянов.
По его словам, существует стереотип, что воздушные змеи - это небольшая конструкция, которую держит за веревку ребенок. На самом деле, огромные профессиональные кайты имеют особенности запуска - там используется очень прочный канат и чтобы его удержать нужны иногда усилия не одного человека.
Он отметил, что местная власть поддержала идею создания кайтодрома, помогли реализовать проект волонтеры.
Сейчас кайтодром уже является действующим, его используют моделисты. Также уже подали заявку в Национальный реестр рекордов. Претендуем, по меньшей мере, на рекорд Украины, поскольку кайтодромов в стране нет, и их нет в мире, заверил Емельянов.
Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова прокомментировала агентству, что в настоящее время идет подготовка к официальной регистрации рекорда Европы.
Кайтист отметил, что в 2018 году в Скадовске во время фестиваля воздушных змеев уже устанавливали рекорд Украины на самый большой змейковый поезд - его длина была больше полкилометра.
XX Международный фестиваль воздушных змеев «Цветное небо - 2021» состоится в этом году в Скадовске с 16 по 23 августа.
В курортном Скадовске строят кайтодром - специальную локацию для проведения кайт-фестивалей - праздника запуска воздушных змеев. Так хотят привлечь сюда еще больше туристов.
Опираясь на собственный опыт участия в таких фестивалях и в Украине, и за рубежом, председатель оргкомитета «Цветного неба - 2021» отметил, что в курортном причерноморском Скадовске - идеальные условия для проведения подобного мероприятия.
В этом году на фестиваль прибудут моделисты из разных регионов Украины, в частности из Киева, Кривого Рога, Днипра. «В целом это около 10 команд - пятьдесят участников», - рассказал он.
Что касается кайтодрома, то эта локация останется и после окончания фестиваля, им будут пользоваться круглогодично. Как рассказал Емельянов, он лично в выходные с семьей постоянно выходит на пляж и запускает змеев. Прохожим очень нравится это зрелище, а руководитель аэрокосмического кружка считает такую демонстрацию важной, ведь это пример здорового образа жизни.
Он также рассказал, что в скадовском фестивале элемент соревнования сведен к минимуму.
В этом году на фестиваль прибудут моделисты из разных регионов Украины, в частности из Киева, Кривого Рога, Днипра. «В целом это около 10 команд - пятьдесят участников», - рассказал он.
Что касается кайтодрома, то эта локация останется и после окончания фестиваля, им будут пользоваться круглогодично. Как рассказал Емельянов, он лично в выходные с семьей постоянно выходит на пляж и запускает змеев. Прохожим очень нравится это зрелище, а руководитель аэрокосмического кружка считает такую демонстрацию важной, ведь это пример здорового образа жизни.
Он также рассказал, что в скадовском фестивале элемент соревнования сведен к минимуму.
Емельянов также отметил, что змеев дети делают самостоятельно и они выходят небольшие. А искусство кайт-флаинга требует, чтобы глаза за что-то цеплялись, а глаза, по его словам, будут цепляться за что-то большое, что сделать самостоятельно трудно. Поэтому наряду с самодельными воздушными змеями скадовчане-моделисты пытаются приобрести профессиональные, дорогие гигантские кайты. Таких воздушных змеев изготавливают за рубежом, однако научились их делать и украинские моделисты, в частности, с Николаевщины.
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