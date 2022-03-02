В школах Запорожья активно внедряют э-журналы и дневники

В запорожских школах на смену бумажным журналам и дневникам пришли их электронные версии. Родители в онлайн-режиме могут следить за посещением занятий ребенком и уровнем его успешности.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.
Сервис имеет лаконичный интерфейс. Есть доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное.
Информация вносится учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней. Родители в онлайн-режиме в э-дневниках видят информацию о присутствии ребенка на учебе, уровне его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получают задание, следят за расписанием и тому подобное.
Напоминаем, что введение электронных журналов и дневников не является общеобязательным, решение об их использовании принимает учебное заведение на добровольной основе.
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