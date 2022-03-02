В школах Запорожья активно внедряют э-журналы и дневники

15:03 01 Июнь Киев, Украина

В запорожских школах на смену бумажным журналам и дневникам пришли их электронные версии. Родители в онлайн-режиме могут следить за посещением занятий ребенком и уровнем его успешности.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

«С начала прошлого учебного года 84 школы в городе начали применять в своей работе такие электронные документы. К концу года к сервису подключились более 100 запорожских школ, а начиная со следующего учебного года все 118 школ Запорожья будут пользоваться электронными журналами и дневниками», - рассказал директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Станислав Романчук.

Сервис имеет лаконичный интерфейс. Есть доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное.



Информация вносится учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней. Родители в онлайн-режиме в э-дневниках видят информацию о присутствии ребенка на учебе, уровне его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получают задание, следят за расписанием и тому подобное.



Напоминаем, что введение электронных журналов и дневников не является общеобязательным, решение об их использовании принимает учебное заведение на добровольной основе.