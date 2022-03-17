В школах Закарпатья хотят ввести уроки о сортировке мусора

16:28 17 июня Киев, Украина

Чтобы с детства заложить понимание о необходимости сортировать твердые бытовые отходы, в школах Закарпатья предлагают ввести спецуроки о сортировке и обращению с отходами.





Данканич говорит, что для внедрения этой инициативы в 668-ми школах области необходимы несколько шагов. Первое - это решение профильных комиссий областного совета, далее - разработка дорожной карты и обучение учителей. Впоследствии нужно будет закупить С такой идеей в Закарпатский облсовет и областное управление образования обратился директор Агентства регионального развития Закарпатья Михаил Данканич.Данканич говорит, что для внедрения этой инициативы в 668-ми школах области необходимы несколько шагов. Первое - это решение профильных комиссий областного совета, далее - разработка дорожной карты и обучение учителей. Впоследствии нужно будет закупить мусорные баки для школ и организовать утилизацию и переработку собранного отсортированного мусора, говорит он.

"В случае, если профильные комиссии Закарпатского областного совета заинтересуются нашим предложением, они должны дать задание профильным подразделениям ОГА принять участие в разработке дорожной карты. Мы, со своей стороны, готовы координировать этот процесс, чтобы совместно найти наиболее эффективное решение - ведь здесь нужно задействовать и органы власти, и школы, и бизнес, и общественные организации," - объясняет Данканич.

Также он отмечает, что далее необходимо будет закупить баки для сортировки мусора в школах - это будет стоить области около 20 млн грн. На одну школу надо выделить 30 тыс. грн: закупить комплект больших баков объемом в 1 тыс. л и малых, объемом в 50 л.

"Как по мне, было бы логично, чтобы закупку баков для раздельного сбора отходов распределили - часть областной совет, часть громады, но финальное слово именно за громадами", - говорит Данканич.

Также, по его словам, отсортированные отходы предприниматели готовы забирать в школах, некоторые готовы их покупать по рыночным ценам на вторсырье.