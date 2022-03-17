В школах Закарпатья хотят ввести уроки о сортировке мусора

Чтобы с детства заложить понимание о необходимости сортировать твердые бытовые отходы, в школах Закарпатья предлагают ввести спецуроки о сортировке и обращению с отходами.
С такой идеей в Закарпатский облсовет и областное управление образования обратился директор Агентства регионального развития Закарпатья Михаил Данканич.
Данканич говорит, что для внедрения этой инициативы в 668-ми школах области необходимы несколько шагов. Первое - это решение профильных комиссий областного совета, далее - разработка дорожной карты и обучение учителей. Впоследствии нужно будет закупить мусорные баки для школ и организовать утилизацию и переработку собранного отсортированного мусора, говорит он.
Данканич говорит, что для внедрения этой инициативы в 668-ми школах области необходимы несколько шагов. Первое - это решение профильных комиссий областного совета, далее - разработка дорожной карты и обучение учителей. Впоследствии нужно будет закупить мусорные баки для школ и организовать утилизацию и переработку собранного отсортированного мусора, говорит он.
Также он отмечает, что далее необходимо будет закупить баки для сортировки мусора в школах - это будет стоить области около 20 млн грн. На одну школу надо выделить 30 тыс. грн: закупить комплект больших баков объемом в 1 тыс. л и малых, объемом в 50 л.
Также, по его словам, отсортированные отходы предприниматели готовы забирать в школах, некоторые готовы их покупать по рыночным ценам на вторсырье.
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