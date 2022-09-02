В школах Польши начали учиться 185 тысяч детей из Украины

Новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, бежавших от войны в Украине.
Об этом заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире RMF FM.
По оценкам, в Польше проживает около 700-800 тысяч детей из Украины школьного возраста.
Подавляющее большинство из них начали обучение в начальных школах, более 40 тысяч - в детсадах и несколько тысяч в гимназиях, техникумах и ремесленных школах.
По оценкам, в Польше проживает около 700-800 тысяч детей из Украины школьного возраста.
Подавляющее большинство из них начали обучение в начальных школах, более 40 тысяч - в детсадах и несколько тысяч в гимназиях, техникумах и ремесленных школах.
По словам министра, большое количество находящихся в Польше украинских учеников учатся дистанционно.
Чарнек также сообщил, что органы местного самоуправления получили 900 миллионов злотых в поддержку украинских детей в польских школах до июня.
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