В Севастополя оккупанты загружают на подводные лодки крылатые ракеты типа «Калибр»

18:12 25 мая Киев, Украина

В Севастополе на подводные лодки Черноморского флота россии проекта «Варшавянка» загружают российские крылатые ракеты «Калибр», дальность полета которых составляет 1400 км.

Об этом сообщает корреспондент «Крым.Реалии».



По его словам, у причалов в Южной бухте пришвартованы две подлодки, к одному из причалов два буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты стоят два «камаза», в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами,

утверждает корреспондент.

Всего в составе Черноморского флота россии шесть подлодок проекта «Варшавянка», подлодки такого типа вооружены четырьмя крылатыми ракетами.



В апреле пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук заявил, что российская армия использует подводные лодки для нанесения ракетных ударов по Украине. По данным Братчука, речь идет как минимум о четырех подлодках проекта 877 «Палтус». Они находятся в Черном море и используют ракеты типа «Калибр» для нанесения ударов по территории Украины. Пуск производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам их зафиксировать. Братчук утверждает, что после уничтожения крейсера «Москва» подлодки стали использовать чаще.