В Севастополя оккупанты загружают на подводные лодки крылатые ракеты типа «Калибр»

В Севастополе на подводные лодки Черноморского флота россии проекта «Варшавянка» загружают российские крылатые ракеты «Калибр», дальность полета которых составляет 1400 км.
Об этом сообщает корреспондент «Крым.Реалии».
По его словам, у причалов в Южной бухте пришвартованы две подлодки, к одному из причалов два буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты стоят два «камаза», в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами,
По его словам, у причалов в Южной бухте пришвартованы две подлодки, к одному из причалов два буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты стоят два «камаза», в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами,
утверждает корреспондент.
Всего в составе Черноморского флота россии шесть подлодок проекта «Варшавянка», подлодки такого типа вооружены четырьмя крылатыми ракетами.
В апреле пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук заявил, что российская армия использует подводные лодки для нанесения ракетных ударов по Украине. По данным Братчука, речь идет как минимум о четырех подлодках проекта 877 «Палтус». Они находятся в Черном море и используют ракеты типа «Калибр» для нанесения ударов по территории Украины. Пуск производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам их зафиксировать. Братчук утверждает, что после уничтожения крейсера «Москва» подлодки стали использовать чаще.
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