В Севастополе гражданин рф получил 12 лет колонии за передачу информации Украине

14:39 19 декабря Киев, Украина

Севастопольский суд приговорил россиянина к 12 годам колонии строгого режима за "государственную измену в пользу Украины".

Об этом 19 декабря сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на ФСБ россии.

Как утверждают в спецслужбе, Петрушин "по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности рф".

Военная контрразведка ФСБ задержала мужчину в апреле 2021 года. Подробности его не раскрывались.

Отмечается, что осужденного также оштрафовали на 100 тысяч рублей и приговорили к ограничению свободы на год.

Приговор вступил в законную силу.