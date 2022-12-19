В Севастополе гражданин рф получил 12 лет колонии за передачу информации Украине

Севастопольский суд приговорил россиянина к 12 годам колонии строгого режима за "государственную измену в пользу Украины".
Об этом 19 декабря сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на ФСБ россии.
Как утверждают в спецслужбе, Петрушин "по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности рф".
Военная контрразведка ФСБ задержала мужчину в апреле 2021 года. Подробности его не раскрывались.
Отмечается, что осужденного также оштрафовали на 100 тысяч рублей и приговорили к ограничению свободы на год.
Приговор вступил в законную силу.
Об этом 19 декабря сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на ФСБ россии.
Как утверждают в спецслужбе, Петрушин "по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности рф".
Военная контрразведка ФСБ задержала мужчину в апреле 2021 года. Подробности его не раскрывались.
Отмечается, что осужденного также оштрафовали на 100 тысяч рублей и приговорили к ограничению свободы на год.
Приговор вступил в законную силу.
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