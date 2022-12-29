В сети распространяют фейковую книгу о Зеленском, который сражается со Сталиным

13:46 29 декабря Киев, Украина

Еще 22 декабря Telegram-канал "Мир книг" со ссылкой на российские паблики опубликовал видео с обзором якобы украинской книги, которую "детям раздали в школах на каникулы, вместо классических литературных произведений Николая Васильевича Гоголя".

"В Украине детям на каникулы для внеклассного чтения выдали книги о Зеленском, который путешествует во времени, приходит на помощь УПА и сражается со Сталиным", – говорится в оригинальном сообщении.

Название "книги" - "УПА. Помощь из будущего".

Как утверждает автор канала: "Целевая аудитория явно не украинская, поэтому фейк просматривается — тема о "попаданцах в прошлое" (в тысячу раз популярнее в рф, чем в Украине), суперобложка без авторов и штрихкода вместо переплета, озвучка обзора книги с небольшим, но акцентом". Но какое-то же учреждение потратило время и деньги на обложку "с Зеленским, бабой и динозавром", а потом еще и на озвучку.



Писатель, переводчик, соучредитель "Твоей Подпольной Гуманитарки" Евгений Лир в своем Twitter отметил , что это однозначно фейк, ведь на обложке отсутствует логотип издателя, нет ISBN и имени автора, а единственные источники - это российские СМИ.



В комментариях украинцы шутят о явном фейке и сожалеют, что такой книги действительно нет.

"Неиронично бы прочитал, думаю, такая литература просто должна появиться, и чем абсурднее будет наполнение, но сюжетно связано, тем лучше", - добавил один из пользователей.

К обсуждению "увлекательного" сюжета присоединился даже йогурт "Галичина":

Также пользователи нашли российскую книгу, из которой вероятно, и сфотошопили фейковую обложку. И создали собственный "бестселлер" - о политике с позывным "Гетман", оказавшемся в теле Павла Скоропадского.