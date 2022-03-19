В сети появился новый фактчек-бот для распознавания фейковых новостей

В сети появился новый фактчек-бот "Проверка", который поможет распознать фейковые новости, сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Фактчек-бот "Проверка" – это спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды России.
Фактчек-бот "Проверка" – это спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды России.
Для проверки информации достаточно переслать новость боту. Ссылка мгновенно попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.
Ответ должен поступить в течение нескольких минут, уточнили в Центре противодействия дезинформации.
Ответ должен поступить в течение нескольких минут, уточнили в Центре противодействия дезинформации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии