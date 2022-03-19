В сети появился новый фактчек-бот для распознавания фейковых новостей

16:08 18 марта Киев, Украина





– это спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды России. В сети появился новый фактчек-бот "Проверка", который поможет распознать фейковые новости, сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Фактчек-бот "Проверка" – это спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды России.

"Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной", - говорится в сообщении.

Для проверки информации достаточно переслать новость боту. Ссылка мгновенно попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.



Ответ должен поступить в течение нескольких минут, уточнили в Центре противодействия дезинформации.