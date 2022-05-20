В сети появилось видео парамедика Тайры из Мариуполя, попавшей в плен к рашистам

09:29 20 мая Киев, Украина

Агентство Associated Press опубликовало видео легендарного украинского парамедика Тайры (Юлии Паевской), снятое в Мариуполе до попадания в плен





В то же время на видео имеются кадры, где берут в плен российских оккупантов. Местные жители интересуются, будет ли Паевская лечить их Видео, вероятно, было снято в Мариуполе в начале марта 2022 года еще до того, как женщина оказалась в плену российских военных. На нем гражданская волонтер -парамедик помогает украинцам и показывает последствия ударов врага по Мариуполю.В то же время на видео имеются кадры, где берут в плен российских оккупантов. Местные жители интересуются, будет ли Паевская лечить их

ранения и получают утвердительный ответ.

О том, что российские оккупанты в Мариуполе захватили в плен волонтера, парамедика, командира медбатальона "Ангелы Тайры", Народного героя Украины Юлию "Тайру" Паевскую, стало известно 16 марта.



Последние восемь лет женщина посвятила спасению украинцев, спасла сотни жизней. В Мариуполе Паевская и ее водитель до последнего вывозили гражданских жителей Мариуполя.



Позже на российских ресурсах появилось видео с пленной "Тайрой". В ролике пропагандисты рф называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.



На видео Тайра призвала эвакуировать из Мариуполя мирных жителей, которые не смогли по тем или иным причинам покинуть город.



Судьба Тайры и водителя до сих пор не известна.