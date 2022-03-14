В сети опубликовали детальные данные о родном языке в Украине

16:19 14 июня Киев, Украина

Украинский центр общественных данных опубликовал интерактивную карту с данными о родном языке украинцев в 2001 году.

Об этом сообщает пресс-служба центра в понедельник, 14 июня.



Представленные данные были собраны после того, как в 2012 году был принят закон "Об основах государственной языковой политики" (так называемый "закон Кивалова-Колесниченко"), согласно которому для придания языку статуса регионального было бы достаточно, чтобы его носители составляли 10% населения соответствующей области, города или района. Затем Госстат обязан был опубликовать эти данные.



Интерактивная карта отображает долю лиц, которые во время переписи в 2001 году указали, что их родной язык - украинский. Чем темнее цвет, тем выше доля лиц на этом языке в обществе. При этом если нажать на общину, появится подробная раскладка по всем родным языкам для всех населенных пунктах, которые в 2001 году были на территории этой общины. Для больших городов можно увидеть разбивку по районам.