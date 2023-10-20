В сервисе "Дия" появилась карта с Пунктами несокрушимости

11:16 20 октября Киев, Украина

В "Дию" добавили карту с расположением Пунктов несокрушимости. Приложение покажет все пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км.

Об этом сообщает Минцифра.

"Карта – интерактивная. Сможете узнать адрес, график работы и условия каждого Пункта несокрушимости. А также отфильтровать по конкретным потребностям – есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Воспользоваться сервисом можно даже офлайн. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в Действии, когда будет Интернет.



На карте доступна информация о пунктах во всех областях, кроме Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской. Также частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской.