В сервисе "Дия" появилась карта с Пунктами несокрушимости

В "Дию" добавили карту с расположением Пунктов несокрушимости. Приложение покажет все пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км.
Об этом сообщает Минцифра.
Воспользоваться сервисом можно даже офлайн. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в Действии, когда будет Интернет.
На карте доступна информация о пунктах во всех областях, кроме Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской. Также частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской.
На карте доступна информация о пунктах во всех областях, кроме Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской. Также частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской.
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