В Сербии верный кот продолжает жить на могиле хозяина

08:15 16 Январь Киев, Украина

Сколько бы ни говорили о преданности домашних любимцев своим хозяевам, каждая история такой верности трогает до слез. История этого кота произошла в Сербии.

Кот был любимцем своего хозяина - сербского муфтия Муамера Зукорлича, который скончался от сердечного приступа в 2021 году. После смерти хозяина кот сам пришел на кладбище и разыскал могилу священника. Верный кот остался на могиле своего умершего хозяина и больше не покидал ее.

Местный житель выложил в интернет фото кота, который жил на могиле своего хозяина. Это было в ноябре 2021 года. Прошло время. И вот, в январе очевидец опубликовал новое фото кота, который по-прежнему продолжает жить на кладбище, не покидая своего хозяина.

Часто можно услышать о подобной верности кошек, собак и других животных. О преданности легендарной собаки Хатико снят фильм, и даже поставлен ей памятник.