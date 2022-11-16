В семи регионах Украины восстановили энергоснабжение

После массированной атаки во вторник в семи областях Украины уже восстановили энергоснабжение, при этом кроме графиков отключений будут применяться также аварийные отключения.
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пресс-служба Укрэнерго.
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пресс-служба Укрэнерго.
После обстрелов во вторник питание восстановили в столице и 7 областях: Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской. На Львовщине энергоснабжение восстановили на 95%.
В Житомирской и Сумской областях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Еще четыре области находятся частично без света:
В Житомирской и Сумской областях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Еще четыре области находятся частично без света:
- Волынская область - без электричества находится около 45 тыс потребителей;
- Тернопольская область - Без электричества находится около 90 тыс потребителей;
- Харьковская область - Без электричества находится около 90 тыс потребителей;
- Хмельницкая область - Без электричества находится около 105 тыс потребителей.
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