В семи регионах Украины восстановили энергоснабжение

11:39 16 ноября Киев, Украина

После массированной атаки во вторник в семи областях Украины уже восстановили энергоснабжение, при этом кроме графиков отключений будут применяться также аварийные отключения.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пресс-служба Укрэнерго.
 
"Сегодня, 16 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно - аварийные отключения", - сообщил оператор системы передач Укрэнерго. Там отметили, что массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше осложнили ситуацию в энергосистеме.
 
После обстрелов во вторник питание восстановили в столице и 7 областях: Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской. На Львовщине энергоснабжение восстановили на 95%.

В Житомирской и Сумской областях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Еще четыре области находятся частично без света:
  • Волынская область - без электричества находится около 45 тыс потребителей;
  • Тернопольская область - Без электричества находится около 90 тыс потребителей;
  • Харьковская область - Без электричества находится около 90 тыс потребителей;
  • Хмельницкая область - Без электричества находится около 105 тыс потребителей.