В семи регионах Украины восстановили энергоснабжение

11:39 16 ноября Киев, Украина

После массированной атаки во вторник в семи областях Украины уже восстановили энергоснабжение, при этом кроме графиков отключений будут применяться также аварийные отключения.



Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пресс-служба Укрэнерго.

"Сегодня, 16 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно - аварийные отключения", - сообщил оператор системы передач Укрэнерго. Там отметили, что массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше осложнили ситуацию в энергосистеме.

После обстрелов во вторник питание восстановили в столице и 7 областях: Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской. На Львовщине энергоснабжение восстановили на 95%.



В Житомирской и Сумской областях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.



Еще четыре области находятся частично без света: