В Секторе Газа погибли двое детей — граждан Украины

16:49 24 октября Киев, Украина

В городе Газа 24 октября в результате ракетных обстрелов погибли двое детей — граждан Украины, сообщил руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Текин.



Также об этом сообщил представитель украинской общины, который сейчас находится в Секторе Газа. По его словам, двое детей – брат и сестра 9 и 6 лет. Их мать – украинка, родом из Харькова. Она выжила.



По информации подконтрольного ХАМАС местного министерства здравоохранения, за последние сутки в Секторе Газа погибли более 700 человек.



По имеющейся информации, пока договоренности об открытии КПП "Рафах", через который планировали эвакуировать из Сектора Газа иностранных граждан, не достигли. На 23 октября запрос на эвакуацию подали 349 украинских граждан, сказал украинский дипломат в Египте Владислав Рудник.