В СБУ сообщили о начале масштабных учений на границе с Крымом

20:19 14 Апрель Киев, Украина

Под руководством СБУ на Херсонщине стартовали масштабные антитеррористические учения. При проведении учений особое внимание направлено на границу с Крымом и приморскую зону региона. 
 
Об этом в среду, 14 апреля, сообщила пресс-служба СБУ.

Участие в антитеррористических учениях в регионе принимают подразделения СБУ, военнослужащие Вооруженных сил, пограничники, полицейские, а также подразделения Госслужбы специального транспорта.

"Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным", - отметили в СБУ.

Силовики на период учений взяли под усиленный контроль и охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области, в частности, морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.
"СБУ просит с пониманием отнестись жителей Херсона и гостей области к возможным временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения антитеррористических учений", - добавили в спецслужбе.
Там также добавили, что тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.