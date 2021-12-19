В СБУ сообщили о начале масштабных учений на границе с Крымом

Под руководством СБУ на Херсонщине стартовали масштабные антитеррористические учения. При проведении учений особое внимание направлено на границу с Крымом и приморскую зону региона.
Об этом в среду, 14 апреля, сообщила пресс-служба СБУ.
Участие в антитеррористических учениях в регионе принимают подразделения СБУ, военнослужащие Вооруженных сил, пограничники, полицейские, а также подразделения Госслужбы специального транспорта.
"Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным", - отметили в СБУ.
Силовики на период учений взяли под усиленный контроль и охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области, в частности, морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.
Участие в антитеррористических учениях в регионе принимают подразделения СБУ, военнослужащие Вооруженных сил, пограничники, полицейские, а также подразделения Госслужбы специального транспорта.
"Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным", - отметили в СБУ.
Силовики на период учений взяли под усиленный контроль и охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области, в частности, морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.
Там также добавили, что тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
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