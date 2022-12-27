В СБУ потроллили путина, подарившего 8 колец главам государств СНГ

26–27 декабря в Санкт-Петербурге состоялась традиционная неформальная встреча глав государств СНГ. Под финал саммита президент россии владимир путин подарил каждому из своих коллег-участников по перстню с символикой содружества.
Об этом сообщили российские СМИ.
Кольца сделаны из металлов, визуально похожих на белое и желтое золото. На кольцах, кроме символов СНГ, отчеканена надпись "С новым годом 2023". Кроме того, на кольце указано название страны, где проходил саммит – россия.
Кольца сделаны из металлов, визуально похожих на белое и желтое золото. На кольцах, кроме символов СНГ, отчеканена надпись "С новым годом 2023". Кроме того, на кольце указано название страны, где проходил саммит – россия.
Одно из колец путин оставил себе. лукашенко был единственным, кто сразу надел кольцо.
В Службе безопасности Украины отреагировали на жест российского президента.
В сети сравнивают девять колец, получивших главы стран СНГ, с девятью перстнями власти из известной саги Джона Рональда Толкина о Средиземье. Напомним, что эти кольца темный некромант Саурон даровал правителям девяти королевств людей. Все они стали его бессмертными рабами назгулами.
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