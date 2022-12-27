В СБУ потроллили путина, подарившего 8 колец главам государств СНГ

16:52 27 декабря Киев, Украина

26–27 декабря в Санкт-Петербурге состоялась традиционная неформальная встреча глав государств СНГ. Под финал саммита президент россии владимир путин подарил каждому из своих коллег-участников по перстню с символикой содружества.

Об этом сообщили российские СМИ.



Кольца сделаны из металлов, визуально похожих на белое и желтое золото. На кольцах, кроме символов СНГ, отчеканена надпись "С новым годом 2023". Кроме того, на кольце указано название страны, где проходил саммит – россия.

Одно из колец путин оставил себе. лукашенко был единственным, кто сразу надел кольцо.



В Службе безопасности Украины отреагировали на жест российского президента.

"Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости…", – написали в соцсети.

В сети сравнивают девять колец, получивших главы стран СНГ, с девятью перстнями власти из известной саги Джона Рональда Толкина о Средиземье. Напомним, что эти кольца темный некромант Саурон даровал правителям девяти королевств людей. Все они стали его бессмертными рабами назгулами.