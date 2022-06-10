В рядах ВСУ служат 37 000 женщин - Елена Зеленская

20:09 10 июня Киев, Украина

В рядах Вооруженных сил Украины уже более тысячи женщин стали командирами, всего же в украинском войске сейчас служат 37 тысяч женщин военнослужащих.

Такие данные озвучила первая леди Елена Зеленская 10 июня на международной конференции "Женщины в конфликтах" в Брюсселе.

Она подчеркнула, что женщины в Украине сегодня сражаются на всех фронтах.
“Большинство наших медиков – женщины. 50% наших предпринимателей – женщины, и они работают, чтобы поддерживать экономику”, – сказала первая леди.
Она рассказала о женщинах, ставших "настоящими символами нашей войны". В частности, о медсестре из Лисичанска на Луганщине по имени Оксана, которая продолжала ходить на работу и помогать больным вплоть до того момента, пока сама не осталась без ног, подорвавшись на вражеской мине.
"Есть такой популярный вопрос: какая ваша суперсила? Так вот, каждая наша женщина может ответить: моя суперсила – я украинка! И это не преувеличение. Наши женщины – супергероини, приближающие победу каждым днем своей жизни", - отметила Зеленская.