В рядах ВСУ служат 37 000 женщин - Елена Зеленская

20:09 10 июня Киев, Украина





Такие данные озвучила первая леди



Она подчеркнула, что женщины в Украине сегодня сражаются на всех фронтах. В рядах Вооруженных сил Украины уже более тысячи женщин стали командирами, всего же в украинском войске сейчас служат 37 тысяч женщин военнослужащих.Такие данные озвучила первая леди Елена Зеленская 10 июня на международной конференции "Женщины в конфликтах" в Брюсселе.Она подчеркнула, что женщины в Украине сегодня сражаются на всех фронтах.

“Большинство наших медиков – женщины. 50% наших предпринимателей – женщины, и они работают, чтобы поддерживать экономику”, – сказала первая леди.

Она рассказала о женщинах, ставших "настоящими символами нашей войны". В частности, о медсестре из Лисичанска на Луганщине по имени Оксана, которая продолжала ходить на работу и помогать больным вплоть до того момента, пока сама не осталась без ног, подорвавшись на вражеской мине.