В Ровно простились с погибшими от авиаудара в телевышку. Погиб 21 человек. Фото

12:41 16 марта Киев, Украина

Поисково-спасательные работы возле разрушенной российскими войсками телевышки в Ровенской области завершены. По уточненным данным, найдены тела 21 погибшего, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.



"Можем констатировать окончание аварийно-спасательных работ на Антопольской телевышке. Итоги, к сожалению, такие: 21 погибший, девять пострадавших", – заявил губернатор в видеообращении 16 марта.



Он добавил, что на данный момент главным заданием властей является восстановление телесигнала в Ровенской области и уже четыре местных телеканала присутствуют в вещании Т2.



По словам главы ОГА, теле- и радиовещание в регионе будет полностью восстановлено в течение двух дней.



Кроме того, в среду состоялось прощание с погибшими в результате авиаудара.