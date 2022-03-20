В Ровно прошла акция «Свободное небо/Free Sky».

14:18 19 марта Киев, Украина

Ее цель – поддержать призыв украинского народа и Президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и другим государствам мира, чтобы остановить войну.



Под открытым небом хор ровенских певцов и Академический камерный оркестр Ровенской областной филармонии исполнил несколько известных произведений. Среди них: Гимн Украины, «Боже великий единый», «Ревет и стонет Днепр широкий» и другие.



Исполняли композиции под руководством Юрия Скрипника и хормейстера Национальной оперы Украины Александра Тарасенко.