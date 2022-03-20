В Ровно прошла акция «Свободное небо/Free Sky».
Ее цель – поддержать призыв украинского народа и Президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и другим государствам мира, чтобы остановить войну.
Под открытым небом хор ровенских певцов и Академический камерный оркестр Ровенской областной филармонии исполнил несколько известных произведений. Среди них: Гимн Украины, «Боже великий единый», «Ревет и стонет Днепр широкий» и другие.
Исполняли композиции под руководством Юрия Скрипника и хормейстера Национальной оперы Украины Александра Тарасенко.
Под открытым небом хор ровенских певцов и Академический камерный оркестр Ровенской областной филармонии исполнил несколько известных произведений. Среди них: Гимн Украины, «Боже великий единый», «Ревет и стонет Днепр широкий» и другие.
Исполняли композиции под руководством Юрия Скрипника и хормейстера Национальной оперы Украины Александра Тарасенко.
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