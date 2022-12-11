В Ровно планируется увеличить интервал отсутствия света

Увеличение интервалов отсутствия электроэнергии связано с резким уменьшением лимитов, выделенных Укрэнерго на Ровенскую область.
Об этом сообщил мэр областного центра Ровно Александр Третяк в Telegram в пятницу, 9 декабря.
Об этом сообщил мэр областного центра Ровно Александр Третяк в Telegram в пятницу, 9 декабря.
По словам Третяка, при необходимости в 485 МВт (показатели Ровенской области в декабре 2021 года) сегодня область получила лишь 263 МВт.
Ранее на этой неделе Александр Третяк обратился в Укрэнерго и СБУ, чтобы они проверили справедливость распределения электроэнергии в Ровно.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии