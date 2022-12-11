В Ровно планируется увеличить интервал отсутствия света

14:57 09 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил мэр областного центра Увеличение интервалов отсутствия электроэнергии связано с резким уменьшением лимитов, выделенных Укрэнерго на Ровенскую область.Об этом сообщил мэр областного центра Ровно Александр Третяк в Telegram в пятницу, 9 декабря.

"Ровенчане, информирую вас, что могут увеличиться перерывы в электроснабжении. Причина этого – уменьшение лимитов потребления электрики для нашей области", – написал он.



По словам Третяка, при необходимости в 485 МВт (показатели Ровенской области в декабре 2021 года) сегодня область получила лишь 263 МВт.

"В Ровнооблэнерго сообщили, что получили команду на снижение показателей потребления электроэнергии. Предоставленных Укрэнерго лимитов потребления для Ровенской области крайне мало, чтобы придерживаться выполнения графиков. Тем самым продолжительность перерывов в электроснабжении может увеличиться", – пришел к выводу мэр.

Ранее на этой неделе Александр Третяк обратился в Укрэнерго и СБУ, чтобы они проверили справедливость распределения электроэнергии в Ровно.