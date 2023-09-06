В Ровно отреставрировали самый старый в Украине троллейбус

19:53 29 августа Киев, Украина

Ровно отреставрировали троллейбус , который планируют использовать как исторический аттракцион. Это самый старый действующий пассажирский троллейбус Украины.

Это был первый троллейбус, открывавший движение по городу в 1974 году. Сначала его хотели просто подкрасить, потом сделать капитальный ремонт, а впоследствии решили реставрировать. Для этого заказывали оригинальные запасные части из Чехии и других стран. Сейчас троллейбус

планируют использовать как туристическую достопримечательность.

Также это один из 17 автобусов Skoda 9Tr, сохранившихся в мире как музейные экспонаты. Кроме того, это единственный подлинно восстановленный

двухдверный троллейбус (все музейные троллейбусы Skoda 9Tr в странах Европы трехдверные).



Капитальный ремонт троллейбуса длился почти пол года из-за задержек с доставкой запчастей. На восстановление потратили около 500-600 тысяч

гривен.

Пока троллейбус доступен только для частных заказов. Маршруты, по которым он будет курсировать, еще определяют.