В Ровно отреставрировали самый старый в Украине троллейбус

В Ровно отреставрировали троллейбус, который планируют использовать как исторический аттракцион. Это самый старый действующий пассажирский троллейбус Украины.
Это был первый троллейбус, открывавший движение по городу в 1974 году. Сначала его хотели просто подкрасить, потом сделать капитальный ремонт, а впоследствии решили реставрировать. Для этого заказывали оригинальные запасные части из Чехии и других стран. Сейчас троллейбус
планируют использовать как туристическую достопримечательность.
Также это один из 17 автобусов Skoda 9Tr, сохранившихся в мире как музейные экспонаты. Кроме того, это единственный подлинно восстановленный
двухдверный троллейбус (все музейные троллейбусы Skoda 9Tr в странах Европы трехдверные).
Капитальный ремонт троллейбуса длился почти пол года из-за задержек с доставкой запчастей. На восстановление потратили около 500-600 тысяч
гривен.
Пока троллейбус доступен только для частных заказов. Маршруты, по которым он будет курсировать, еще определяют.
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