В Ровно частично отключат электричество - мэр

В среду, 2 ноября, мэр Ровно Александр Третяк написал в Telegram о частичном отключении электричества в городе.
По словам Третяка, до конца дня будут выключать свет на улицах Гашека, Тынновская и Луговая.
Он заверил, что сотрудники Ровнооблэнерго постараются завершить работы максимально быстро и возобновить электроснабжение.
Он заверил, что сотрудники Ровнооблэнерго постараются завершить работы максимально быстро и возобновить электроснабжение.
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