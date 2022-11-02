В Ровно частично отключат электричество - мэр

11:16 02 ноября Киев, Украина

В среду, 2 ноября, мэр Ровно Александр Третяк написал в Telegram о частичном отключении электричества в городе.

"Сегодня мастера Ровнооблэнерго будут проводить плановые капитальные ремонтные работы на одной из подстанций", – рассказал он.

По словам Третяка, до конца дня будут выключать свет на улицах Гашека, Тынновская и Луговая.



Он заверил, что сотрудники Ровнооблэнерго постараются завершить работы максимально быстро и возобновить электроснабжение.