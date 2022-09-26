В российском плену до сих пор находятся 2,5 тысячи украинцев, среди них гражданские

В российском плену до сих пор находятся около 2,5 тысяч украинцев, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью BBC.
Среди пленных есть гражданские, однако несколько обменов гражданских подряд не отпускают, отметила министр.
Среди пленных есть гражданские, однако несколько обменов гражданских подряд не отпускают, отметила министр.
21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и россией, в ходе которого Украина вернула 205 военных, в том числе командиров и бойцов полка «Азов».
Украинская волонтер и парамедикиня Юлия Паевская («Тайра»), освобожденная из плена в июне, охарактеризовала условия содержания в плену как «концлагерь». В частности, Паевская написала, что никаких передач пленникам россияне не дают, как и никакой информации о семье. Кроме того, пленникам недоступна врачебная помощь.
Украинская волонтер и парамедикиня Юлия Паевская («Тайра»), освобожденная из плена в июне, охарактеризовала условия содержания в плену как «концлагерь». В частности, Паевская написала, что никаких передач пленникам россияне не дают, как и никакой информации о семье. Кроме того, пленникам недоступна врачебная помощь.
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