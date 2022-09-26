В российском плену до сих пор находятся 2,5 тысячи украинцев, среди них гражданские

10:52 26 сентября Киев, Украина

В российском плену до сих пор находятся около 2,5 тысяч украинцев, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью BBC.

Среди пленных есть гражданские, однако несколько обменов гражданских подряд не отпускают, отметила министр.
«Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них очень много женщин. Если учесть, что из «Азовстали» вышла 131 женщина, представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули только несколько», – говорит Верещук.
21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и россией, в ходе которого Украина вернула 205 военных, в том числе командиров и бойцов полка «Азов».

Украинская волонтер и парамедикиня Юлия Паевская («Тайра»), освобожденная из плена в июне, охарактеризовала условия содержания в плену как «концлагерь». В частности, Паевская написала, что никаких передач пленникам россияне не дают, как и никакой информации о семье. Кроме того, пленникам недоступна врачебная помощь.