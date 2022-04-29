В россии заблокировали Wikiart

Роскомнадзор заблокировал доступ из России к сайту интернет-энциклопедии визуального искусства Wikiart. Военной цензуре вместе с «онлайн-домом изобразительного искусства» подверглись общественно-политический журнал «Эхо России» и наш новостной портал «Матрица украинской свободы».
На сайте энциклопедии публиковали картины художников. В коллекцию WikiArt входит 250 тысяч работ.
Причины блокировки не называются. На главной странице сайта есть ссылка на материал правозащитной организации Global Citizen, в котором предлагают «осмысленные способы помощи Украине» и указаны организации, собирающие пожертвования.
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