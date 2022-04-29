В россии заблокировали Wikiart

На сайте энциклопедии публиковали картины художников. В коллекцию WikiArt входит 250 тысяч работ.

«Эти произведения искусства находятся в музеях, университетах, ратушах и других общественных зданиях более чем 100 стран. Большая часть этого искусства не выставлена на всеобщее обозрение. При вашем активном участии мы планируем охватить всю художественную историю Земли, от наскальных рисунков до современных частных коллекций. Мы также предоставляем вам инструменты для перевода на любое количество языков», — говорится на сайте проекта.