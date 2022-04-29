В россии заблокировали Wikiart

13:37 29 апреля Киев, Украина

Роскомнадзор заблокировал доступ из России к сайту интернет-энциклопедии визуального искусства Wikiart. Военной цензуре вместе с «онлайн-домом изобразительного искусства» подверглись общественно-политический журнал «Эхо России» и наш новостной портал «Матрица украинской свободы».
На сайте энциклопедии публиковали картины художников. В коллекцию WikiArt входит 250 тысяч работ.
«Эти произведения искусства находятся в музеях, университетах, ратушах и других общественных зданиях более чем 100 стран. Большая часть этого искусства не выставлена на всеобщее обозрение. При вашем активном участии мы планируем охватить всю художественную историю Земли, от наскальных рисунков до современных частных коллекций. Мы также предоставляем вам инструменты для перевода на любое количество языков», — говорится на сайте проекта.
Причины блокировки не называются. На главной странице сайта есть ссылка на материал правозащитной организации Global Citizen, в котором предлагают «осмысленные способы помощи Украине» и указаны организации, собирающие пожертвования.