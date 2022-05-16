В России сажают историков за попытку открыть тайны Советского режима

В то время когда Украина являеться лидером в рассекречивании документов советских времен в России исследователей сажают за попытку открыть тайны Советского режима.
Об этом сообщил Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов в эфире информационного телемарафона.
По его словам, современный российский политический режим имеет свои корни и берёт вроде худшие традиции тоталитарного советского режима, поэтому в России архивисты определяют, что исследователю можно смотреть, а что запрещено.
По его словам, современный российский политический режим имеет свои корни и берёт вроде худшие традиции тоталитарного советского режима, поэтому в России архивисты определяют, что исследователю можно смотреть, а что запрещено.
Глава Украинского государственного архива привел в пример документы по Крыму, которые украинская государственная архивная служба открыла полностью.
Глава Украинского государственного архива констатировал, что российский государственный архив просто обслуживает политическую элиту и пропаганду.
Глава Украинского государственного архива добавил, что сегодняшнюю войну в Украине можно рассматривать как войну двух совершенно разных мировоззрений.
Напомним, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка, о реалиях войны в Украине. Также в Украине зафиксирован самый низкий за всю историю исследований уровень ностальгии по Советскому союзу.
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