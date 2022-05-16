В России сажают историков за попытку открыть тайны Советского режима

17:42 16 мая Киев, Украина

В то время когда Украина являеться лидером в рассекречивании документов советских времен в России исследователей сажают за попытку открыть тайны Советского режима.

Об этом сообщил Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов в эфире информационного телемарафона.



По его словам, современный российский политический режим имеет свои корни и берёт вроде худшие традиции тоталитарного советского режима, поэтому в России архивисты определяют, что исследователю можно смотреть, а что запрещено.

«Украина является лидером среди бывших советских республик в рассекречивании документов советского времени, всего, что касается непосредственно нашей истории. В то же время, в России людей сажают в тюрьму за попытку открыть тайны Советского режима. В России засекречиваются все архивы, и даже сроки возможного рассекречивания, чтобы специалисты, историки и исследователи не узнали историческую правду и не могли её сообщить широкому кругу граждан. То есть всё расписано, каждому определена своя примитивная роль в государственном механизме», – отметил Хромов.

Глава Украинского государственного архива привел в пример документы по Крыму, которые украинская государственная архивная служба открыла полностью.

«Все документы о репрессиях, которые были в Крыму при большом терроре, были открыты для доступа. В то же время как Россия создала выставку архивных документов, среди которых выставила Феликса Дзержинского в плавках на море. Демонстрируя, что он простой человек, который загорал и отдыхал. Тем самым оправдывая одного из наиболее одиозных деятелей советского режима. И такова тенденция во всём», – сказал Хромов.

Глава Украинского государственного архива констатировал, что российский государственный архив просто обслуживает политическую элиту и пропаганду.

«Путин начинает войну и рассказывает, что Украина не существовала, а её сделал Ленин. А через несколько дней, на телевизионные каналы выходит председатель Российского государственного архива и демонстрирует документы, которые вроде бы подтверждают логичность этого псевдоисторического тезиса», – отметил Хромов.

Глава Украинского государственного архива добавил, что сегодняшнюю войну в Украине можно рассматривать как войну двух совершенно разных мировоззрений.

«Без глобального поражения России и без её распада ничего не изменится. При этом не имеет значения, кто возглавляет это государство. Достаточно не большое количество людей в России исповедуют общечеловеческие и демократические ценности. Они будут готовы всегда искать нового царя», – отметил Хромов.

Напомним, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка, о реалиях войны в Украине. Также в Украине зафиксирован самый низкий за всю историю исследований уровень ностальгии по Советскому союзу.