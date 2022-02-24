В России ряд депутатов и журналистов выступили против нападения на Украину

14:45 24 Февраль Киев, Украина

Более 100 народных депутатов из разных городов Российской Федерации, а также сотрудники СМИ выступили против нападения России на Украину.



Об этом сообщает российское издание "Новая газета" и дает ссылку на обращение депутатов, под которым продолжают появляться подписи

“Мы, избранные народом депутаты , безоговорочно осуждаем нападение армии РФ на Украину... Этому злодеянию, нет и не может быть оправдания. Мы призываем вас не участвовать в агрессии и не одобрять ее. Пожалуйста, не молчите: войну может остановить только массовое народное осуждение», – говорится в обращении.





В то же время, российские журналисты также Депутаты считают, что война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям: погибнут и и получат ранения тысячи людей, а Россию ждут изоляция и катастрофический рост цен.В то же время, российские журналисты также опубликовали открытое заявление с осуждением нападения на Украину.

«Мы, корреспонденты российских средств массовой информации и эксперты, пишущие о внешней политике России, осуждаем военную операцию, начатую Москвой в Украине. Война никогда не была и не будет методом разрешения конфликтов, и ей нет оправданий», – говорится в заявлении.

Сейчас свои подписи оставили уже более 170 сотрудников СМИ. Среди них журналисты "Коммерсанта", "Дождя", "Новой газеты", РБК, "Эхо Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий" "Медиазоны" и другие.