В России ряд депутатов и журналистов выступили против нападения на Украину

Более 100 народных депутатов из разных городов Российской Федерации, а также сотрудники СМИ выступили против нападения России на Украину.
Об этом сообщает российское издание "Новая газета" и дает ссылку на обращение депутатов, под которым продолжают появляться подписи
Об этом сообщает российское издание "Новая газета" и дает ссылку на обращение депутатов, под которым продолжают появляться подписи
Депутаты считают, что война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям: погибнут и и получат ранения тысячи людей, а Россию ждут изоляция и катастрофический рост цен.
В то же время, российские журналисты также опубликовали открытое заявление с осуждением нападения на Украину.
В то же время, российские журналисты также опубликовали открытое заявление с осуждением нападения на Украину.
Сейчас свои подписи оставили уже более 170 сотрудников СМИ. Среди них журналисты "Коммерсанта", "Дождя", "Новой газеты", РБК, "Эхо Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий" "Медиазоны" и другие.
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