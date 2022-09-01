В Риге местные россияне протестовали против демонтажа советского памятника, есть задержанные

09:01 23 августа Киев, Украина

Полиция задержала несколько человек после пикета местных россиян против демонтажа советского памятника.

об этом сообщает Delfi.



22 августа начали подготовительные работы для демонтажа монумента. Партия "российский союз Латвии" подала в мэрию заявку на проведение акции протеста, но ее отказались удовлетворить, ссылаясь на аргументы правоохранителей.



В соцсетях появились призывы ехать к памятнику на 7 часов вечера. Около семи у памятника собралось несколько десятков человек с красными цветами. Правоохранители проверяли у них документы.



Также к памятнику подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-россия", между ними и первыми время от времени происходили споры. Общее количество людей в парке достигло полусотни человек.



Порядок поддерживали полицейские и спецназ, людей призывали разойтись и около 19-30 это отчасти удалось.



Полиция после акции сообщила о задержании пяти человек за те или иные нарушения закона о проведении собраний – невыполнение требований полиции или агрессивные комментарии. Вдобавок, ранее в течение дня задержали двух человек, незаконно запускавших возле памятника дроны, технику у них изъяли.



79-метровый памятник называют самым высоким в Риге. Его открыли в 1985 году.