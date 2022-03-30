В результате вооруженной агрессии россии в Украине погибли 145 детей

08:42 30 марта Киев, Украина

145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия. Больше всего пострадало детей в таких областях:



📌Киевский - 69,

📌Харьковский - 49,

📌Донецкой - 54,

📌Черниговской - 39,

📌Николаевской - 30,

📌Луганской - 28,

📌Запорожский - 22,

📌Херсонской - 25,

📌Киеву - 16,

📌Сумской - 16,

📌Житомирской – 15.



🔹 Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.



Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.