В результате вооруженной агрессии россии в Украине погибли 145 детей

145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия. Больше всего пострадало детей в таких областях:
📌Киевский - 69,
📌Харьковский - 49,
📌Донецкой - 54,
📌Черниговской - 39,
📌Николаевской - 30,
📌Луганской - 28,
📌Запорожский - 22,
📌Херсонской - 25,
📌Киеву - 16,
📌Сумской - 16,
📌Житомирской – 15.
🔹 Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
📌Киевский - 69,
📌Харьковский - 49,
📌Донецкой - 54,
📌Черниговской - 39,
📌Николаевской - 30,
📌Луганской - 28,
📌Запорожский - 22,
📌Херсонской - 25,
📌Киеву - 16,
📌Сумской - 16,
📌Житомирской – 15.
🔹 Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
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