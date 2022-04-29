В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка «Радио Свобода»

Журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич погибла в результате ракетного удара по жилому дому в Киеве, совершенного вечером 28 апреля. О смерти Гирич сообщил ее коллега Александр Демченко.
Позже эту информацию подтвердила редакция украинской службы Радио Свобода.
Вера Гирич с февраля 2018 года работала продюсером в украинском бюро "Радио Свобода" в Киеве.
Вечером 28 апреля власти Киева сообщили о ракетном ударе по центру города. Ракеты попали в жилой 25-этажный дом в Шевченковском районе, в здании произошел пожар, первый и второй этажи получили повреждения. Утром 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали.
В министерстве обороны России утром 29 апреля заявили, что Воздушно-космические силы России "высокоточными ракетами" уничтожили производственные корпуса оборонного завода «Артем» в Киеве, где выпускали авиационные и противотанковые ракеты. Ракетный удар по жилому дому в министерстве не комментировали.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ракетный удар по Киеву нанесли сразу после завершения его переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Вечером 28 апреля власти Киева сообщили о ракетном ударе по центру города. Ракеты попали в жилой 25-этажный дом в Шевченковском районе, в здании произошел пожар, первый и второй этажи получили повреждения. Утром 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали.
В министерстве обороны России утром 29 апреля заявили, что Воздушно-космические силы России "высокоточными ракетами" уничтожили производственные корпуса оборонного завода «Артем» в Киеве, где выпускали авиационные и противотанковые ракеты. Ракетный удар по жилому дому в министерстве не комментировали.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ракетный удар по Киеву нанесли сразу после завершения его переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
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