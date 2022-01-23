В распоряжение Нацгвардии прибыл третий вертолет Airbus

09:29 07 Май Киев, Украина

В соответствии с утвержденной между Украиной и Францией программой развития, Нацгвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

"Нацгвардия уже имеет три современных воздушных судна, пилоты которых прошли теоретическое и практическое обучение у своих коллег во Франции. Всего в планах НГУ расширить парк до 12 вертолетов, которые будут использоваться для оперативного перемещения личного состава на большие расстояния для выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, осуществления поисково-спасательных мероприятий", - рассказал командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан.