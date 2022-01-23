В распоряжение Нацгвардии прибыл третий вертолет Airbus

В соответствии с утвержденной между Украиной и Францией программой развития, Нацгвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.
Первый вертолет Airbus прибыл 21 декабря 2018 года, второй в декабре 2019 года. В феврале 2021 года стало известно, что в течение текущего и следующего года Airbus Helicopters поставит в Украину 10 вертолетов H225 и продолжит подготовку украинских пилотов. Контракт на поставку вертолетов Украина и Франция подписали в 2018 году. Контракт дает возможность получить 55 современных вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Позже стало известно, что из 55 вертолетов, 21 будет подержанным.
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