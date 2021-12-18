В рамках программы "Большая стройка" на Кировоградщине сдается первое реконструированное отделение экстренной помощи

14:55 31 Март Киев, Украина

Реконструированное отделение экстренной медицинской помощи в Добровеличковской больнице на Кировоградщине готово к открытию. Строительные работы в приемных отделениях в больницах Александрии, Светловодска и Кропивницкого завершатся к концу текущей недели.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА.

"Это совершенно новый формат приемных отделений. Задача программы "Большая стройка" - обеспечить пациенту обследование, диагностику и лечение в одном месте. В экстренных ситуациях такой комплексный подход экономит драгоценное время для спасения жизней", - отметил глава ОГА Андрей Назаренко

Назаренко добавил, что процессу строительных работ по реконструкции приемных отделений в больницах Александрии, Светловодска и Кропивницкого немного помешала погода, но до конца недели работы будут завершены.



Отмечается, что данные приемные отделения станут одними из шести отделений опорных больниц Кировоградской области, которые по программе Президента "Большая стройка" в 2021 году будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Так, помощь больным в них будет оказываться намного быстрее и в комфортных для пациентов и персонала условиях.



Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что всего в текущем году в Украине реконструируют 177 приемных отделений.