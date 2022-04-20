В рамках празднования Дня города в Яремче пройдет Гуцульский карнавал

08:18 21 июля Киев, Украина

Жителей и гостей Яремче в День города, 24-25 июля, ждет множество развлечений, а главным событием станет Гуцульский карнавал.

В прошлом году из-за карантинных ограничений празднования не было, поэтому в этом году праздник пройдет с размахом, рассказал руководитель отдела туризма и инвестиционной политики Яремчанского городского совета Петр Бабчук.

«Мы два года из-за коронавируса ждали возможность праздновать День города. Поэтому пригласили много гостей на второй открытый Гуцульский карнавал. Также готовимся открыть «Город мастеров», где наши гости смогут слепить сырную лошадку, примерять гуцульский строй, сыграть на трембите, открыть для себя гончарство, лижникарство, все это можно будет попробовать в сердце Карпат», - отметил Бабчук.

По его словам, «Город мастеров» откроют у местного Дома культуры, рядом будет работать ярмарка и полевая кухня. Гостей под открытым небом будут развлекать народные коллективы и угощать грибной похлебкой от городского головы Яремче.

«Будет и на этот раз грибная юшка от мэра. Андрей Мироняк приготовит уху по семейному рецепту вместе с гостями карнавала», - добавил Бабчук.

Победителю гуцульского карнавала готовят денежное вознаграждение. Правда, его сумму пока не разглашают, чтобы сохранить интригу.