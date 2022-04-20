В рамках празднования Дня города в Яремче пройдет Гуцульский карнавал

Жителей и гостей Яремче в День города, 24-25 июля, ждет множество развлечений, а главным событием станет Гуцульский карнавал.
В прошлом году из-за карантинных ограничений празднования не было, поэтому в этом году праздник пройдет с размахом, рассказал руководитель отдела туризма и инвестиционной политики Яремчанского городского совета Петр Бабчук.
По его словам, «Город мастеров» откроют у местного Дома культуры, рядом будет работать ярмарка и полевая кухня. Гостей под открытым небом будут развлекать народные коллективы и угощать грибной похлебкой от городского головы Яремче.
Победителю гуцульского карнавала готовят денежное вознаграждение. Правда, его сумму пока не разглашают, чтобы сохранить интригу.
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