В районе Авдеевки пройдут учения ВСУ

В связи с участившимися случаями обнаружения диверсантов, шпионов и террористов НВФ (незаконных вооруженных формирований) на прифронтовых территориях Донбасса, Службой безопасности Украины (СБУ) было принято решение о проведении тренировок в районе Авдеевки.
Тренировки должны пройти в рамках операции Объединенных сил в период 26-27 мая. В учениях будут принимать участие региональные представители СБУ Донецкой и Луганской областей.
В пресс-службе Главного управления СБУ подчеркнули, что все действия пройдут в рамках правового поля. Представители правоохранительных органов отметили, что тренировка будет максимально приближена к реальным боевым условиям: “Поэтому СБУ призывает жителей Авдеевки с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности”.
При необходимости передвижения по городу во время учений, правоохранители призывают граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если же местные жители обнаружат подозрительные предметы или лиц причастных к НВФ, в СБУ просят немедленно сообщить об этом по номеру телефона горячей линии.
Тем временем, пока Служба безопасности готовится проводить тренировку, десантные войска Украины уже провели учения, а также соревнования на лучший пулеметный расчет, на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил.
Воины-десантники в составе подразделений отрабатывали задачи в различных видах общевойскового боя: “В целом, подразделения действовали чётко и слаженно, личный состав подтвердил надлежащий уровень боевой подготовки и способность выполнять задачи по назначению”, - отметил командир подразделения.
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