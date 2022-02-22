В районе Авдеевки пройдут учения ВСУ

16:41 26 Май Киев, Украина

В связи с участившимися случаями обнаружения диверсантов, шпионов и террористов НВФ (незаконных вооруженных формирований) на прифронтовых территориях Донбасса, Службой безопасности Украины (СБУ) было принято решение о проведении тренировок в районе Авдеевки.

Объединенных сил в период 26-27 мая. В принимать участие региональные представители СБУ Донецкой и Луганской областей. Тренировки должны пройти в рамках операциисил в периодмая. В учениях будутрегиональные представители СБУ Донецкой и Луганской областей.

В пресс-службе Главного управления СБУ подчеркнули, что все действия пройдут в рамках правового поля. Представители правоохранительных органов отметили, что тренировка будет максимально приближена к реальным боевым условиям : “ Поэтому СБУ призывает жителей Авдеевки с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности ” .

При необходимости передвижения по городу во время учений, правоохранители призывают граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если же местные жители обнаружат подозрительные предметы или лиц причастных к НВФ, в СБУ просят немедленно сообщить об этом по номеру телефона горячей линии.

Тем временем, пока Служба безопасности готовится проводить тренировку, десантные войска Украины уже провели учения, а также соревнования на лучший пулеметный расчет , на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил.