В пунктах пропуска на границе с Польшей стало вдвое меньше людей, но ситуация остается сложной – начальник военной администрации

12:54 28 Февраль Киев, Украина

В пунктах пропуска на границе с Польшей вдвое стало меньше людей, но ситуация остается сложной, заявил на брифинге начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.



"Ситуация на границе – сложная. Очереди достигают 25-30 км. На каждом пешеходном переходе по полторы-две тысячи человек. Можно сказать, что их увеличилось вдвое, но все равно это очень много – только за прошлый день через границу прошли более 54 тысяч людей", – сказал Максим Козицкий.



По его данным, для разгрузки пунктов пропуска предназначено еще пять дополнительных поездов с львовского вокзала в Польшу и дополнительные поезда в Закарпатскую область.



Всего за четыре дня через пункты пропуска во Львовской области прошли более 150 тысяч человек.



Козицкий попросил людей оставаться на территории области. "Мы обеспечим их вещами первой необходимости, продуктами и возможностью переночевать", – сказал он.



На сегодняшний день во Львовской области расселено 38 тысяч переселенцев.