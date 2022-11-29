В "Пунктах несокрушимости" появятся Starlink - Федоров

15:03 29 ноября Киев, Украина





Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в настоящее время уже открыто 20 точек публичной связи в Херсоне. Еще 40 планируют открыть в ближайшие неделю-две. Кроме публичных Wi-Fi-точек по всей Украине, терминалы спутниковой связи Starlink в скором времени появиться и в "Пунктах несокрушимости".Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в настоящее время уже открыто 20 точек публичной связи в Херсоне. Еще 40 планируют открыть в ближайшие неделю-две.

"Далее в области будут созданы такие точки с Wi-Fi. Ну и отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "Пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink. Поэтому речь пойдет о тысячах публичных точек с Wi-Fi по всей стране", - заявил Федоров.

Министр также отметил, что планируется купить еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи.

"Сейчас мы говорим о возможности купить новую большую партию из тысяч Starlink для Украины. Я очень быстро получаю обратную связь. Вижу, что они хотят нам помочь и помогают", — заявил он.

Федоров рассказал, что при содействии его команды в Украину было завезено суммарно более 22 тысяч Starlink.

"У нас прямая коммуникация с компанией SpaceX и прямая коммуникация с Илоном Маском. Несмотря на публичные дискуссии по финансированию, Маск и публично, и в нашей коммуникации заверил, что в любой ситуации Starlink будет работать даже вопреки финансовым вопросам", — подчеркнул Федоров.

Кроме того, по его словам, некоторые проблемы с работой Starlink, ранее наблюдавшиеся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, уже устранены.