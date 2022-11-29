В "Пунктах несокрушимости" появятся Starlink - Федоров

Кроме публичных Wi-Fi-точек по всей Украине, терминалы спутниковой связи Starlink в скором времени появиться и в "Пунктах несокрушимости".
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в настоящее время уже открыто 20 точек публичной связи в Херсоне. Еще 40 планируют открыть в ближайшие неделю-две.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в настоящее время уже открыто 20 точек публичной связи в Херсоне. Еще 40 планируют открыть в ближайшие неделю-две.
Министр также отметил, что планируется купить еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи.
Федоров рассказал, что при содействии его команды в Украину было завезено суммарно более 22 тысяч Starlink.
Кроме того, по его словам, некоторые проблемы с работой Starlink, ранее наблюдавшиеся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, уже устранены.
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