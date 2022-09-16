В приложении «Укрзализныци» теперь можно посмотреть номер пути прибытия поезда

10:19 16 сентября Киев, Украина

«Укрзализныця» обновила свое мобильное приложение. В приложение добавили онлайн-табло 15 вокзалов Украины, теперь можно отслеживать все рейсы и пути прибытия через смартфон.

Какие вокзалы добавили:
  • Киев
  • Винница
  • Хмельницкий
  • Харьков
  • Одесса
  • Днепр
  • Запорожье
  • Кривой Рог
  • Львов
  • Ковель
  • Луцк
  • Ивано-Франковск
  • Тернополь
  • Черновцы
  • Коростень
  • Фастов
  • Казатин
Обновление уже доступно в Google Play Market и AppStore.

Напомним, приложение "Укрзализныци" запустили в августе 2022 года. В нем можно приобрести и вернуть билеты на поезда дальнего сообщения, найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках.