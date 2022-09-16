В приложении «Укрзализныци» теперь можно посмотреть номер пути прибытия поезда

«Укрзализныця» обновила свое мобильное приложение. В приложение добавили онлайн-табло 15 вокзалов Украины, теперь можно отслеживать все рейсы и пути прибытия через смартфон.
Какие вокзалы добавили:
Какие вокзалы добавили:
- Киев
- Винница
- Хмельницкий
- Харьков
- Одесса
- Днепр
- Запорожье
- Кривой Рог
- Львов
- Ковель
- Луцк
- Ивано-Франковск
- Тернополь
- Черновцы
- Коростень
- Фастов
- Казатин
Обновление уже доступно в Google Play Market и AppStore.
Напомним, приложение "Укрзализныци" запустили в августе 2022 года. В нем можно приобрести и вернуть билеты на поезда дальнего сообщения, найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках.
Напомним, приложение "Укрзализныци" запустили в августе 2022 года. В нем можно приобрести и вернуть билеты на поезда дальнего сообщения, найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии