В приложении «Укрзализныци» теперь можно купить билеты на международные рейсы

"Укрзализныця" обновила свое приложение, теперь там можно приобрести билеты на международные рейсы, сообщает перевозчик.
С 1 ноября доступны следующие билеты:
- в Польшу (рейсы на Хелм, Перемышль, Варшаву);
- в Молдову (поезд №351/352 Киев – Кишинев).
Также в приложении пассажир сможет увидеть подробную информацию о маршруте поезда – названия всех станций и продолжительность остановок на них:
Приложение "Укрзализныци" запустили в августе 2022 года. В нем можно приобрести и вернуть билеты на поезда дальнего сообщения, найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках, а также посмотреть номер пути, куда будет прибывать поезд.
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