В приложении «Укрзализныци» теперь можно купить билеты на международные рейсы

19:26 01 ноября Киев, Украина

"Укрзализныця" обновила свое приложение, теперь там можно приобрести билеты на международные рейсы, сообщает перевозчик.
С 1 ноября доступны следующие билеты:
  • в Польшу (рейсы на Хелм, Перемышль, Варшаву);
  • в Молдову (поезд №351/352 Киев – Кишинев).
Также в приложении пассажир сможет увидеть подробную информацию о маршруте поезда – названия всех станций и продолжительность остановок на них:
«Да, теперь можно спланировать, на какой из остановок бежать за пирожками и колой», – комментируют в «Укрзализныце».
Приложение "Укрзализныци" запустили в августе 2022 года. В нем можно приобрести и вернуть билеты на поезда дальнего сообщения, найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках, а также посмотреть номер пути, куда будет прибывать поезд. 