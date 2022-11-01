В приложении «Укрзализныци» теперь можно купить билеты на международные рейсы

19:26 01 ноября Киев, Украина

Укрзализныця" обновила свое приложение, теперь там можно приобрести билеты на международные рейсы, сообщает перевозчик.

С 1 ноября доступны следующие билеты:

в Польшу (рейсы на Хелм, Перемышль, Варшаву);

в Молдову (поезд №351/352 Киев – Кишинев).

Также в приложении пассажир сможет увидеть подробную информацию о маршруте поезда – названия всех станций и продолжительность остановок на них:

«Да, теперь можно спланировать, на какой из остановок бежать за пирожками и колой», – комментируют в «Укрзализныце».

Приложение "Укрзализныци" запустили в августе 2022 года. В нем можно приобрести и вернуть билеты на поезда дальнего сообщения, найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках, а также посмотреть номер пути, куда будет прибывать поезд.