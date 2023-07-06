В приложении "Укрзализныци" появилась возможность выбирать удобные варианты пересадок

18:59 06 июля Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" в Telegram. Компания "Укрзализныця" обновила приложение для покупки билетов. В частности, в приложении появилась возможность покупать билеты, выбирая оптимальные и удобные варианты пересадок.Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" в Telegram.

"Добавили возможность покупать билеты в приложении, выбирая самые оптимальные и удобные варианты пересадок. Иногда маршрут с пересадкой даже быстрее прямого. Поэтому выбирайте разные варианты и путешествуйте по железной дороге", — говорится в сообщении.

Как это работает:

минимальное время на пересадку между разными поездами — 20 минут (чтобы пассажиры имели время сориентироваться на станции);

максимальное время в пути — 36 часов (пересадки, требующие большего времени в пути, не будут предлагаться пассажирам);

подбираем максимально удобные рейсы для пересадок, с минимальным расстоянием по маршруту.

В "Укрзализныце" отметили, что только в приложении доступна дополнительная логика пересадки: пассажир может пересесть внутри одного и того же поезда.

"Если в поезде нет одного свободного места на протяжении всего маршрута — система предложит пассажиру во время поездки просто пересесть на другое место, которое освободит выходящего раньше пассажир. В таком случае пассажиру придет два билета на один и тот же поезд", — говорится в сообщении.

Это обновление становится доступным всем пользователям постепенно в течение недели.