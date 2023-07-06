В приложении "Укрзализныци" появилась возможность выбирать удобные варианты пересадок

Компания "Укрзализныця" обновила приложение для покупки билетов. В частности, в приложении появилась возможность покупать билеты, выбирая оптимальные и удобные варианты пересадок.
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" в Telegram.
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" в Telegram.
Как это работает:
- минимальное время на пересадку между разными поездами — 20 минут (чтобы пассажиры имели время сориентироваться на станции);
- максимальное время в пути — 36 часов (пересадки, требующие большего времени в пути, не будут предлагаться пассажирам);
- подбираем максимально удобные рейсы для пересадок, с минимальным расстоянием по маршруту.
В "Укрзализныце" отметили, что только в приложении доступна дополнительная логика пересадки: пассажир может пересесть внутри одного и того же поезда.
Это обновление становится доступным всем пользователям постепенно в течение недели.
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