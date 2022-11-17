В приложении "Дия" теперь можно получить выписку о месте жительства

15:36 17 ноября Киев, Украина

В приложении "Дия" теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства для взрослых и детей, сообщают в Минцифре.

"Успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов в несколько кликов", - говорится в сообщении.

Что нужно сделать чтобы получить выписку о "Прописке"

Обновить приложение и в разделе «Услуги» выбрать «Справки и выписки»;

Выбрать услугу «Выписка о месте жительства»;

Нажать «Заказать выписку»;

Заявление обработают в течение нескольких минут. Если данные найдут в реестре, то pdf-документ будет доступен в течение 24 часов.

В Минцифре говорят, что выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги, в частности при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу.