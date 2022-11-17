В приложении "Дия" теперь можно получить выписку о месте жительства

В приложении "Дия" теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства для взрослых и детей, сообщают в Минцифре.
Что нужно сделать чтобы получить выписку о "Прописке"
- Обновить приложение и в разделе «Услуги» выбрать «Справки и выписки»;
- Выбрать услугу «Выписка о месте жительства»;
- Нажать «Заказать выписку»;
Заявление обработают в течение нескольких минут. Если данные найдут в реестре, то pdf-документ будет доступен в течение 24 часов.
В Минцифре говорят, что выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги, в частности при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу.
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