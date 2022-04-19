В приложении «Дия» теперь можно получить статус переселенца и оформить выплаты

В приложении «Дия» с сегодняшнего дня можно получить статус переселенца для себя и детей и оформить выплаты, обещанные государством.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что украинцы могут получать ежемесячно 2000 грн на себя и 3000 грн на каждого своего ребенка. Деньги можно получить на карту е-Поддержки и потратить на что угодно (или снять наличные).
Пока услуга по выплатам доступна только тем, кто ранее не имел статуса внутренне перемещенного лица. То есть переселенцы из Донбасса, у которых была оформлена справка ВПЛ до 24 февраля 2022 года, оформить новые выплаты, если они им не начисляются автоматически, пока не могут. Но в Минцифре пообещали эту функцию со временем добавить.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.
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