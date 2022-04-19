В приложении «Дия» теперь можно получить статус переселенца и оформить выплаты

17:56 19 апреля Киев, Украина





В приложении «Дия» с сегодняшнего дня можно получить статус переселенца для себя и детей и оформить выплаты, обещанные государством.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Запустили комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Люди, которые вынуждены были покинуть свой дом и переехали в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения россии, могут оформить статус ВПЛ в «Дие» и получить выплату от государства – для себя и своих детей», - заявил Федоров.

Он отметил, что украинцы могут получать ежемесячно 2000 грн на себя и 3000 грн на каждого своего ребенка. Деньги можно получить на карту е-Поддержки и потратить на что угодно (или снять наличные).

Пока услуга по выплатам доступна только тем, кто ранее не имел статуса внутренне перемещенного лица. То есть переселенцы из Донбасса, у которых была оформлена справка ВПЛ до 24 февраля 2022 года, оформить новые выплаты, если они им не начисляются автоматически, пока не могут. Но в Минцифре пообещали эту функцию со временем добавить.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.