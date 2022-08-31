В приложении Дия появится целый ряд новых услуг

В ближайшее время в Дие появится целый ряд новых услуг, в том числе возможность получения государственной ипотеки.
Об этом сообщает правительственный портал.
По словам вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, помимо бета-тестирования пенсионных удостоверений и видов на жительство готовятся и новые услуги.
По словам вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, помимо бета-тестирования пенсионных удостоверений и видов на жительство готовятся и новые услуги.
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