В приложении Дия появится целый ряд новых услуг

19:11 12 августа Киев, Украина

В ближайшее время в Дие появится целый ряд новых услуг, в том числе возможность получения государственной ипотеки.

Об этом сообщает правительственный портал.



По словам вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, помимо бета-тестирования пенсионных удостоверений и видов на жительство готовятся и новые услуги.