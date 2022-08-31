В приложении Дия появится целый ряд новых услуг

19:11 12 августа Киев, Украина

В ближайшее время в Дие появится целый ряд новых услуг, в том числе возможность получения государственной ипотеки.

 
Об этом сообщает правительственный портал.

По словам вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, помимо бета-тестирования пенсионных удостоверений и видов на жительство готовятся и новые услуги.
 
"Планируем возвращать в Дию услугу шеринга авто, которая называется Надлежащий пользователь. Вместе с Минэкономики работаем над возможностью купить военные облигации в Дии и поддержать украинскую экономику. Также среди наших приоритетов в разработке - получение ипотеки от государства через Дию, и перевод документов на английский язык", - рассказал он.