В приложение "Дия" вернулись штрафы за нарушение ПДД

12:21 30 сентября Киев, Украина





Ранее услуга была недоступна из соображений безопасности. Государственные реестры в течение определенного времени были отключены, сейчас их работу возобновили.



Оплатить штраф можно через Apple Pay, Google Pay или по банковским реквизитам. В «Дии» возобновили уведомления и возможность оплаты штрафов за нарушение ПДД по фото- и видеофиксации, сообщает команда приложения.Ранее услуга была недоступна из соображений безопасности. Государственные реестры в течение определенного времени были отключены, сейчас их работу возобновили.Оплатить штраф можно через Apple Pay, Google Pay или по банковским реквизитам.

"Вы получите push-оповещения в приложении, как только камеры зафиксируют нарушение на дороге, и сможете оплатить штраф в несколько кликов", – сообщили в Минцифры.

Кроме того, теперь можно не только оплатить штраф, но и посмотреть историю нарушений за все время, пока услуга была отключена.