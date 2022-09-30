В приложение "Дия" вернулись штрафы за нарушение ПДД

В «Дии» возобновили уведомления и возможность оплаты штрафов за нарушение ПДД по фото- и видеофиксации, сообщает команда приложения.
Ранее услуга была недоступна из соображений безопасности. Государственные реестры в течение определенного времени были отключены, сейчас их работу возобновили.
Оплатить штраф можно через Apple Pay, Google Pay или по банковским реквизитам.
Ранее услуга была недоступна из соображений безопасности. Государственные реестры в течение определенного времени были отключены, сейчас их работу возобновили.
Оплатить штраф можно через Apple Pay, Google Pay или по банковским реквизитам.
Кроме того, теперь можно не только оплатить штраф, но и посмотреть историю нарушений за все время, пока услуга была отключена.
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