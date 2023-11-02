В Прикарпатье отсутствуют вспышки гепатита А - ОВА

17:56 02 ноября Киев, Украина

В Прикарпатье нет признаков вспышки гепатита А, поскольку случаи заболевания, начиная с середины октября, не связаны между собой.

Об этом сообщила Светлана Онищук, председатель Ивано-Франковской областной администрации, в своем сообщении в социальной сети Facebook.
"Ситуация по заболеваемости гепатитом А... люди начали болеть еще с середины октября. Все случаи - единичные и пока не установлена между ними связь. Поэтому о вспышке речи не идет. Ситуация контролируемая", - заверила Онищук.
По ее данным, в настоящее время 8 человек, включая троих детей, находятся на стационарном лечении с диагнозом гепатит A. Состояние больных средней тяжести.

Онищук также подчеркнула, что случаи заболевания гепатитом A регистрировались в течение года.