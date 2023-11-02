В Прикарпатье отсутствуют вспышки гепатита А - ОВА

В Прикарпатье нет признаков вспышки гепатита А, поскольку случаи заболевания, начиная с середины октября, не связаны между собой.
Об этом сообщила Светлана Онищук, председатель Ивано-Франковской областной администрации, в своем сообщении в социальной сети Facebook.
Об этом сообщила Светлана Онищук, председатель Ивано-Франковской областной администрации, в своем сообщении в социальной сети Facebook.
По ее данным, в настоящее время 8 человек, включая троих детей, находятся на стационарном лечении с диагнозом гепатит A. Состояние больных средней тяжести.
Онищук также подчеркнула, что случаи заболевания гепатитом A регистрировались в течение года.
Онищук также подчеркнула, что случаи заболевания гепатитом A регистрировались в течение года.
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